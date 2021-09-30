 
مباشر

"آكلة الدماغ" تقتل طفلا في 6 أيام

أخبار العالم

RT @TCEQ
موظفين اثنين في إدارة المياه في تكساس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/reeh

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن طفلا يبلغ من العمر 6 سنوات توفي مؤخرا في ولاية تكساس، بعد إصابته بأحد أنواع الأميبا المعروفة بـ"آكلة الدماغ".

وأصدر حاكم ولاية تكساس تحذيرا بعدما عثر على الأميبا في "إمدادات المياه"، وفق تقرير نشرته الصحيفة الأمريكية.

وكانت السلطات قد رصدت حالة الطفل في مدينة ليك جاكسون حيث تم إدخاله إلى المستشفى، وتم تشخص الحالة على أنها "النيجلرية الدجاجية"، وهي الأميبا "آكلة الدماغ" ويعتقد أنه أصيب بها عبر المياه الواردة إلى منزله أو من حديقة مائية في المدينة.

وتجري الأجهزة الصحية اختبارات لتحديد مصدر الإصابة بشكل دقيق، حيث تم جمع عينات من 11 مصدرا للمياه.

وكانت إدارة المياه في تكساس قد أصدرت تحذيرا لثماني مدن بالتأكد من نظافة مياه الشرب والطبخ والاستحمام.

وهذه المرة الثانية التي تعثر فيها ولاية أمريكية على هذا النوع من الأميبا، إذ كانت قد رصدت قرابة 40 حالة في فلوريدا مطلع يوليو 2021.

المصدر: صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا