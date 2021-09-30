"آكلة الدماغ" تقتل طفلا في 6 أيام

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن طفلا يبلغ من العمر 6 سنوات توفي مؤخرا في ولاية تكساس، بعد إصابته بأحد أنواع الأميبا المعروفة بـ"آكلة الدماغ".

وأصدر حاكم ولاية تكساس تحذيرا بعدما عثر على الأميبا في "إمدادات المياه"، وفق تقرير نشرته الصحيفة الأمريكية.

وكانت السلطات قد رصدت حالة الطفل في مدينة ليك جاكسون حيث تم إدخاله إلى المستشفى، وتم تشخص الحالة على أنها "النيجلرية الدجاجية"، وهي الأميبا "آكلة الدماغ" ويعتقد أنه أصيب بها عبر المياه الواردة إلى منزله أو من حديقة مائية في المدينة.

وتجري الأجهزة الصحية اختبارات لتحديد مصدر الإصابة بشكل دقيق، حيث تم جمع عينات من 11 مصدرا للمياه.

وكانت إدارة المياه في تكساس قد أصدرت تحذيرا لثماني مدن بالتأكد من نظافة مياه الشرب والطبخ والاستحمام.

The Brazosport Water Authority is issuing a Do Not Use Advisory for all water in the following cities: Lake Jackson, Freeport, Angleton, Brazoria, Richwood, Oyster Creek, Clute, Rosenburg, Dow Chemical, TDCJ Clemens and TDCJ Wayne Scott. pic.twitter.com/PWp95dXdrE — Texas Commission on Environmental Quality (@TCEQ) September 26, 2020

وهذه المرة الثانية التي تعثر فيها ولاية أمريكية على هذا النوع من الأميبا، إذ كانت قد رصدت قرابة 40 حالة في فلوريدا مطلع يوليو 2021.

المصدر: صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية