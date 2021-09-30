أكثر من 100 قتيل بأعمال شغب في سجن بالإكوادور

أعلنت مصلحة السجون في الإكوادور الأربعاء أن عدد قتلى أعمال الشغب التي اندلعت في أحد السجون بالبلاد، ارتفع إلى 100 قتيل على الأقل وأن السلطات ما زالت تعمل لتحديد الحصيلة النهائية.

وقالت مصلحة السجون على "تويتر": "يمكننا أن نؤكد حتى الآن أن هناك أكثر من 100 سجين قتلوا و52 آخرين أصيبوا في الأحداث التي وقعت يوم الثلاثاء"، وأضافت أن التحقيقات لا تزال مستمرة.

ووصل العشرات من ذوي المسجونين إلى سجن "بينيتيسياريا ديل ليتورال" الذي يقع في مقاطعة جواياس، للاستفسار عن أقاربهم والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن سلامة النزلاء، بينما عززت الحكومة انتشار الجيش خارج السجن.

وخلال أعمال العنف التي اندلعت في السجن أمس، تم قطع رؤوس ستة من ضحايا الاشتباك، الذي يعد الثالث من نوعه في سجون البلاد هذا العام.

وخلال الأشهر الماضية، لقي أكثر من 100 شخص حتفهم في أعمال الشغب الدامية في منظومة السجون في الإكوادور، التي تضم نحو 39 ألف نزيل.

ولقي 79 شخصا على الأقل حتفهم في أعمال العنف في فبراير وما لا يقل عن 22 في يوليو.

Équateur : Au moins 24 prisonniers auraient été tués et 42 blessés mardi dans des affrontements au pénitencier du Litoral, une prison située dans la ville côtière de Guayaquil, dans le sud-ouest de l'Équateur. pic.twitter.com/jB4WKMzNLB — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) September 28, 2021

Équateur : Une émeute dans un pénitencier de la ville côtière de Guayaquil a fait 24 morts parmi les détenus et 48 blessés mardi.



Une opération policière et militaire a réussi à reprendre le contrôle de la prison régionale après cinq heures.https://t.co/sjtoZifAtMpic.twitter.com/NvhM28GJGk — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) September 28, 2021

المصدر: رويترز