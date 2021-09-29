إصابة 6 أشخاص جراء الإعصار شمال ألمانيا

أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن ما لا يقل عن 6 أشخاص أصيبوا بجروح جراء إعصار في مدينة كيل شمال ألمانيا.

وأفادت قناة NDR نقلا عن شهود عيان ورجال الإطفاء أن المصابين من مجموعة الأشخاص التي كانت داخل مبنى نادي اليخوت المحلي عندما ضربه الإعصار يوم الأربعاء.

ويشار إلى أن 3 من المصابين بحالة خطرة، بينما أصيب الـ3 الآخرون بجروح طفيفة.

وأشارت القناة إلى أنه تم نشر عدد كبير من طواقم الإغاثة ورجال الإطفاء في المدينة للتعامل مع آثار الإعصار.

المصدر: NDR، تاس