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وسائل إعلام أفغانية: "طالبان" تعلن إطلاق عملية ضد "داعش" في كابل وننكرهار

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وسائل إعلام أفغانية:
AP Rahmat Gul
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أفادت وسائل إعلام أفغانية بأن حركة "طالبان" التي عادت إلى الحكم في البلاد الشهر الماضي أعلنت عن إطلاق قواتها عملية جديدة ضد تنظيم "داعش".

وأكدت وكالة Khaama Press اليوم الأربعاء أن العملية التي أعلن مسؤولون في "طالبان" عن شنها تشمل ولايتي كابل وننكرهار.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا التطور يأتي بعد شن "داعش" سلسلة هجمات على قوات "طالبان" في ننكرهار.

وتعهدت "طالبان" لدى استيلائها على الحكم في أفغانستان بمحاربة الإرهاب، غير أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي حذر أمس من أن الحركة لم تقطع بعد علاقاتها مع تنظيم "القاعدة".

المصدر: Khaama Press

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