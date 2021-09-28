بينيت: المؤسسات الدولية غير عادلة تجاهنا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن "المؤسسات الدولية في الكثير من الأحيان منحازة ضدنا، وفي بعض الأحيان نشعر بأنها غير عادلة تجاهنا".

وخلال لقائه السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال بينيت: "أود أن أشكرك على الصداقة الكبيرة بين بلدينا وأعلم أنك تقيمين علاقات ودية مع سفيرنا لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان".

وأكد أن "إعادة تنظيم العلاقات الأمريكية مع المؤسسات الدولية يشكل فرصة جيدة لإحداث التوازن لدى هذه المؤسسات حيال إسرائيل"، مشيرا إلى "أننا نشعر في الكثير من الأحيان بأن هذه المؤسسات منحازة ضدنا وفي بعض الأحيان نشعر بأنها غير عادلة تجاهنا".

إعادة تنظيم العلاقات الأمريكية مع المؤسسات الدولية يشكل فرصة جيدة لإحداث التوازن عند هذه المؤسسات حيال إسرائيل.



نشعر في الكثير من الأحيان بأن هذه المؤسسات منحازة ضدنا وفي بعض الأحيان نشعر بأنها غير عادلة تجاهنا. pic.twitter.com/SVFrBTRjP7 — رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) September 28, 2021

وأضاف: "أعتقد أن الروح الجديدة التي تسود بين أمريكا وإسرائيل تستطيع أن تنجب ثمارا وأن تحقق أشياء جيدة. أثمن صداقتكم".

وتطرق بينيت خلال اللقاء إلى قضية الجنديين المفقودين أورون شاؤول وهدار غولدين والمدنيين أفيرا منغيستو وهشام السيد وطلب السفيرة بمواصلة طرح هذه القضية أمام منتديات مختلفة، كما السفيرة على "عملها من أجل دولة إسرائيل في الأمم المتحدة وعلى دعم أمريكا غير القابل للتزعزع".

المصدر: RT