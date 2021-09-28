المعارضة الإسرائيلية تنتقد خطاب بينيت في الأمم المتحدة

انتقد حزب الليكود الإسرائيلي الخطاب الذي ألقاه رئيس الوزراء نفتالي بينيت في الأمم المتحدة، قائلا إنه "خطاب فارغ أمام قاعة فارغة وأهدر كلمات بدلا من الاستفادة من منصة دولية مهمة".

واعتبر الحزب في بيان أن "خطابات رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو في الأمم المتحدة السابقة، أثارت ضجة في جميع أنحاء العالم ووضعت مصالح إسرائيل في مقدمة المنصة العالمية"، متوقفا عند "التعامل الفاشل" لبينيت في كل ما يتعلق بإدارة أزمة كورونا في إسرائيل.

وقال: "كلماته عن إيران هي أيضا فارغة وجوفاء. فهو بعد أن وعد بعدم خوض صراع عالمي ضد الاتفاق النووي وإخضاع أنشطتنا العملياتية للتنسيق المسبق مع الأمريكيين، تخلى عن الأسس الحديدية للحرب النووية الإيرانية بخلاف نتنياهو".

ومن جهته قال رئيس حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش، معقبا على الخطاب: "محتوى فارغ، لا بيان، لا فائدة".

أما رئيسة التحالف الحكومي، عضو الكنيست إديت سيلمان فقالت في رسالة داعمة: "رئيس الوزراء نفتالي بينيت، كلنا وراءك".

وتحدثت القائمة المشتركة، المؤلفة من عدة أحزاب ذات أغلبية عربية، ضد بينيت "لتقاعسه عن ذكر الفلسطينيين في خطابه".

وأجملت النائبة عايدة توما سليمان عن القائمة المشتركة، قائلة "إخفاء الاحتلال ووجود الشعب الفلسطيني، وادعاءات بالتفوق الأخلاقي لإسرائيل، وإثارة الحرب على إيران". مضيفة "هذه هي المبادئ التي توجه حكومة نتنياهو اليمينية، وهي توجه حكومة بينيت".

وبدوره وجه حزب ميرتس الشريك في الائتلاف الحكومي انتقادا شديد اللهجة لبينيت الذي تجاهل في خطابه الفلسطينيين. وأكدوا في ميرتس أنهم "سيعملون من داخل الحكومة ومن خارجها على الدفع بحل الدولتين".

المصدر: i24news