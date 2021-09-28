إسرائيل تشارك في معرض "إكسبو 2020" في دبي

تستعد إسرائيل للمشاركة في معرض "إكسبو 2020" في دبي الذي يفتتح رسميا الجمعة القادمة، في خطوة متقدمة جديدة في العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.

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وتحت شعار "نحو الغد" باللغتين العبرية والعربية، أقيم الجناح الإسرائيلي برعاية وإشراف وزارة الخارجية الإسرائيلية، وهو مفتوح وضعت له أرضية توحي بوجود كثبان رملية وكسي سقفه بشاشات كبيرة. داخل الجناح، ممرات مصنوعة من طبقة رقيقة من الخرسانة ومطلية بلون الرمال.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول التواصل في الجناح، مناحيم غانتز: "نحن سعيدون للغاية. هي المرة الأولى التي (ينظم) فيها إكسبو في الشرق الأوسط، والمرة الأولى التي تشارك بها إسرائيل في حدث بهذا الحجم والأهمية. حدث عالمي بهذه الأهمية في دولة عربية".

وبحسب غانتز، أقيم الجناح الإسرائيلي "من عناصر مشتركة بيننا تظهر كم نحن نتشابه"، موضحا "على سبيل المثال، الرمال التي نقف عليها ترمز الى الكثبان الرملية. جغرافية إسرائيل والإمارات متشابهة للغاية".

وقعت الإمارات اتفاق إقامة علاقات مع إسرائيل في 15 من سبتمبر عام 2020، في خطوة تتطلع الدولة الخليجية الثرية أن تعود عليها بتريليون دولار من التبادلات الاقتصادية.

وأصبحت الإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية توقع اتفاق تطبيع للعلاقات مع الدولة العبرية، وتلتها البحرين، ثم السودان وأخيرا المغرب، بعد اعتراف الأردن (1994) ومصر (1979) بإسرائيل.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل