البحرين والإمارات والمغرب تشارك إسرائيل الاحتفال بمرور عام على توقيع اتفاقيات أبراهام

من المنتظر أن يشارك مندوبو الإمارات والبحرين والمغرب لدى الأمم المتحدة البعثة الدائمة لإسرائيل هناك في الاحتفالية الأولى لإبرام اتفاقيات التطبيع.

ووجهت البعثة الإسرائيلية دعوة للوفود الرسمية بالأمم المتحدة والصحافة المعتمدة لحضور الاحتفال الذي سيقام الاثنين في تمام الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت نيويورك في متحف التراث اليهودي بمانهاتن.

وسيلقي سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة جلعاد إردان كلمة في هذا الحدث.

وقال مركز "ويلسون": "منذ عام في 15 سبتمبر 2020، وقعت الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والبحرين على اتفاقيات أبراهام التاريخية وبهذا الإنجاز رسمت الإمارات والبحرين مسارا جديدا في تاريخ العلاقات العربية الإسرائيلية من خلال الاعتراف بدولة إسرائيل وتطبيع العلاقات الدبلوماسية".

وأضاف "في وقت لاحق من ذلك العام حذت دولتان عربيتان أخريان حذو الإمارات والبحرين، وهما السودان والمغرب وانضمتا إلى اتفاقيات أبراهام، مما رفع عدد الدول العربية التي تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل من دولتين إلى ست".

وتابع: "اليوم مع الحكومة الائتلافية الجديدة في إسرائيل بقيادة رئيس الوزراء نفتالي بينيت، هناك حقائق سياسية جديدة تلعب دورها".

وأشار إلى أن هذه الفعالية ستجمع بعض السفراء من الدول الموقعة على اتفاقيات أبراهام.

وأكد مركز ويلسن أن هذه المبادرة الدبلوماسية الهامة هي مفتاح الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة وتعزيزهما مع التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

The Abraham Accords are key to maintaining and strengthening peace and stability in the region.@TheWilsonCenter will host Amb Al Otaiba, Amb @AbdullaRAK, Amb @giladerdan1 and @BenjaminKrasna on Sept. 13 at 12 pm ET to explore the Accords one year later. https://t.co/M9d9SmcKzSpic.twitter.com/l0BWZfh4B1 — UAE Embassy US (@UAEEmbassyUS) September 10, 2021

المصدر: RT