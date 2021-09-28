زلزال جديد قوي يهز اليونان

قال مركز رصد الزلازل لأوروبا والبحر الأبيض المتوسط، في بيان له، إنه تم تسجيل زلزال بقوة 5.2 درجة اليوم الثلاثاء بجزيرة كريت في اليونان.

وذكر البيان، أن مركز الزلزال وقع على بعد 18 كيلومترا جنوب شرق مدينة هيراكليون التي يبلغ عدد سكانها نحو 137 ألف نسمة.

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وأشار المركز في بيانه، إلى أن بؤرة الزلزال على عمق 2 كلم. ولم ترد بعد أية معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

المصدر: تاس