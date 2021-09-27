تقرير: إتلاف قاذفات "تو 160" في أوكرانيا منع تسليم تكنولوجيات متقدمة للصين

قالت مجلة Military Watch الأمريكية إن إتلاف معظم القاذفات الاستراتيجية من نوع "تو 160" في أوكرانيا في أعقاب تفكك الاتحاد السوفيتي، منع الصين من الحصول على تكنولوجيات متقدمة.

وجاء في تقرير للمجلة، أن أوكرانيا كانت تمتلك 19 قاذفة استراتيجية من النوع المذكور بعد تفكك الاتحاد السوفيتي كانت تتقدم على منافسها الأمريكي "بي 1 بي لانسر"، وكان هناك احتمال حصول الصين على تلك الطائرات، حيث سلمت أوكرانيا لبكين نموذجا تجريبيا من مقاتلة "سو 33" وطراد "فارياغ" الذي لم يكتمل بناؤه.

وأشارت المجلة إلى أن مجمع الصناعات العسكرية الصيني استفاد من تلك المعدات سوفيتية الصنع.

واتخذت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون خطوات متعددة لمنع صفقة بين أوكرانيا والصين حول طائرات "تو 160"، ومنحت لكييف مساعدات مالية من أجل إتلاف تلك القاذفات بدلا من تسليمها للصين.

وقامت أوكرانيا بإتلاف معظم الطائرات، بينما سلمت 8 منها لروسيا مقابل توريدات الغاز.

وحسب Military Watch، فإن ذلك ساهم في تأخر تطور الطائرات الحربية الصينية، ومنع بكين من الحصول على تكنولوجيات متطورة.

المصدر: Military Watch