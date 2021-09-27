"طالبان" تصدر قائمة جديدة بـ"الممنوعات"

سلط بيان أصدرته لجنة الدعوة الإسلامية بمديرية نجراب بولاية كابيسا شمال شرق كابل، الضوء على قواعد السلوك التي تسعى حركة "طالبان" لتعميمها على المواطنين مع إحكام قبضتها على السلطة.

وجاء في البيان، الذي صدر باسم "إمارة أفغانستان الإسلامية" وحصلت RT على نسخة منه، أنه لا يسمح للمرأة بعمل تسريحات الشعر "الأمريكية" و"الفرنسية"، كما لا يسمح للرجال بالحلاقة.

2. يجب ارتداء غطاء رأس لدى أداء الصلاة.

3. من الممنوع للمرأة التواجد خارج المنزل بدون حجاب، وفي حالة المخالفة تتم مساءلة وليها الشرعي (الأب أو الأخ أو الأم)

4. يمنع للمرأة أن يكون لديها هاتف بكاميرا

5. لا يجوز السماح للمرأة التي لا ترتدي الحجاب، بركوب السيارة.

6. يحظر على النساء القيام بزيارات بدون حجاب

7-8. يتعين على أئمة المساجد أن يوضحوا للسكان بشكل منفصل أحكام القرآن والسنة فيما يتعلق بالحجاب والجهاد

9. من الممنوع تخزين المواد الفاحشة على الهواتف

10. يتعين على الإمام أن يسجل من لا يؤدون الصلاة

11. من الممنوع تقديم هدايا بمناسبة الزفاف ورأس السنة الجديدة وعيد الأضحى المبارك

12. يحظر إطلاق النار في الأعراس

13. في حفلات الزفاف، لا يجوز تقديم إلا الأرز وقورمه والخبز فقط.

14. لا يجوز الاحتفال بالزفاف بعد انتهاء مراسمه

15. يجوز للعريس شراء الذهب للعروس

16. قيمة المهر يحدده الأهالي ورجال الدين

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وأمس الأحد قالت "طالبان" في بيان لها، إنها حظرت تسريحات الشعر وحلاقة اللحى في ولاية هلمند بجنوب أفغانستان.

وفي وقت سابق هذا الشهر، ألزمت "طالبان" طالبات جامعيات بارتداء العباءة السوداء والنقاب ومتابعة المحاضرات في فصول غير مختلطة.

المصدر: RT