ولاية هلمند الأفغانية.. طالبان تصدر بيانا بشأن حلاقة اللحى

قالت حركة طالبان في بيان نشرته، إنها حظرت تسريحات الشعر وحلاقة اللحى في ولاية هلمند بجنوب أفغانستان.

وذكر البيان، أن مسؤولين من وزارة التوجيه الإسلامي، في اجتماع مع ممثلين عن صالونات الحلاقة الرجالية في عاصمة الولاية مدينة لشقر جاه، نصحوا بعدم تصفيف شعر الرأس أو حلق اللحى.

وتم نشر هذا التوجيه على شبكات التواصل الاجتماعي، وتضمن أيضا على طلب عدم تشغيل موسيقى في صالونات الحلاقة.

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في وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أفغانية بأن طالبان ألغت وزارة شؤون المرأة في أفغانستان، واستبدلتها بوزارة التوجيه الإسلامي (وزارة التجنيد والتوجيه والقيادة الحميدة وتحريم المستهجن).

المصدر: نوفوستي