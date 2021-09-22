"طالبان" تطالب الأجهزة العسكرية بإعداد قوائم عناصرها بدعوى محاربة "أوصاف سيئة"

طالبت حركة "طالبان"، التي عادت إلى سدة الحكم في أفغانستان، الأجهزة العسكرية بإعداد قوائم تضم المعطيات عن كافة أفرادها، بدعوى محاربة "أوصاف سيئة".

وطلبت "لجنة تمحيص صفوف الإمارة الإسلامية" في بيان صدر عنها أمس الثلاثاء من المسؤولين في الأجهزة العسكرية الثلاثة (وهي وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة) "ألا يسمحوا في صفوفهم لأي شخص يكون ملوثا أو متصفا بالخصومات الداخلية والنزاعات والفساد، وسوء الأخلاق وإضاعة حقوق الناس وسوء المعاملة والفساد المالي والسلب والنهب، وغيرها من الأعمال القبيحة، أو يكون له سجل سيئ".

لجنة تمحيص الصفوف تعلن لجميع المسئولين العسكريين وقادة الفرق ألا يسمحوا في صفوفهم لأي شخص يكون متصفاً بالخصومات، والفساد، وسوء الخلق، وإضاعة الحقوق، وسوء المعاملة، والسلب والنهب وغيرها من الأعمال القبيحة، أو يكون له سجل سيء...



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وألزمت اللجنة جميع المسؤولين العسكريين، وخاصة قادة الفرق العسكرية بإعداد قوائم تشمل جميع التفاصيل عن أفراد فرقهم وتقديمها إلى أقسام المخابرات في الولايات لكي يقوم المسؤولون المحليون برفعها إلى لجنة التمحيص في غضون 15 يوما.

وذكرت اللجنة أن أي شخص أو جهاز عسكري سيثبت فيه تواجد أي من "الأوصاف السيئة" سيحاكم وسيخرج من الخدمة، بالإضافة إلى تعرض قائده لمعاملة قانونية صارمة.

المصدر: RT