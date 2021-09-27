 امرأة تصبح عمدة برلين لأول مرة

ستصبح مرشحة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني فرانسيسكا غيفاي أول امرأة تتولى منصب عمدة برلين، وذلك وفقا للمعطيات الأولية لنتائج الانتخابات ببرلين التي فاز فيها هذا الحزب.

تم ترشيح غيفاي من قبل فرع برلين للحزب الاشتراكي الديمقراطي كزعيمة للقائمة الانتخابية في انتخابات مجلس نواب برلين وكمرشحة لشغل منصب عمدة العاصمة.

في الوقت الحاضر، يشغل منصب رئيس البلدية في العاصمة الألمانية مايكل مولر، وهو عضو آخر معروف عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

إقرأ المزيد

شغلت فرانسيسكا غيفاي منصب وزيرة شؤون الأسرة والمسنين والمرأة والشباب في ألمانيا، لكنها قدمت استقالتها بسبب الفضيحة التي أحاطت بدرجتها العلمية التي نالتها سابقا من الجامعة الحرة (FU) في برلين.

المصدر: نوفوستي