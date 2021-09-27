زلزال قوي قبالة جزيرة كريت اليونانية
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أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي بأن زلزالا شدته 6.5 درجة ضرب قبالة جزيرة كريت اليونانية صباح اليوم الاثنين.
وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق كيلومترين.
BREAKING NEWS 🟥 6,5 magnitude earthquake affects Greek island of Crete, with epicenter near Herakleion #earthquake#σεισμόςpic.twitter.com/rEPVeWOh9t— 🔶 alerta 🔶 (@igandean) September 27, 2021
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