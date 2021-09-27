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زلزال قوي قبالة جزيرة كريت اليونانية

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زلزال قوي قبالة جزيرة كريت اليونانية
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أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي بأن زلزالا شدته 6.5 درجة ضرب قبالة جزيرة كريت اليونانية صباح اليوم الاثنين.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق كيلومترين.

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