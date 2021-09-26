تقرير: موكب أردوغان يشحن سيارتين مصفحتين إلى الولايات المتحدة بكلفة 270 ألف دولار

أفاد موقع "كرونوس" التركي بأن موكب الرئيس رجب طيب أردوغان شحن سيارتين مصفحتين للرئيس استخدمهما في زيارته إلى الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن كلفة شحنهما بلغت 270 ألف دولار.

وقال مصدر مطلع للموقع إن "سيارتين مصفحتين Mercedes S600 Guard نقتلا من مطار "إيسنبوغا" في أنقرة إلى مطار "جون كينيدي" بنيويورك، بواسطة طائرة شحن عسكرية تابعة لسلاح الجو التركي".

وأشار إلى أن "كلفة شحن السيارتين المدرعتين عبر المحيط بلغت 270 ألف دولار (2.3 مليون ليرة تركية)".

ليست هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها أردوغان سيارته في الخارج منذ عام 2017، حيث رافقته في زياراته إلى تشيلي وبيرو والإكوادور.

المصدر: "زمان"