تركيا.. ضبط 254 مهاجرا حاولوا مغادرة البلاد بطرق غير قانونية
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rdfq
ضبطت السلطات التركية يوم الأحد 254 مهاجرا غير نظامي كانوا يحاولون مغادرة تركيا بطريقة غير شرعية غربي البلاد.
وقالت وكالة الأناضول إنه تم ضبط المهاجرين من قبل فرق خفر السواحل التركي قبالة سواحل قضاء فتحية بولاية موغلا غربي البلاد.
ويحمل المهاجرون الـ254 الجنسيات الأفغانية والسورية والإيرانية والعراقية والفلسطينية والبنغالية.
وأحالت السلطات المهاجرين إلى مديرية الهجرة بالولاية لاستكمال الإجراءات القانونية، فيما تواصل جهودها للقبض على المهربين.
المصدر: الأناضول
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.