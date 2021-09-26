"إنديا توداي": السلطات تحقق في فيديو يوثق قتل الشرطة شابا بوحشية أثناء حملة إخلاء استهدفت مسلمين

أثار مقطع فيديو لأفراد من الشرطة الهندية وهم يطلقون الرصاص من مسافة قريبة على شاب معارض لحملة إخلاء بولاية أسام، ردود فعل غاضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر المقطع مصوّرا صحفيا وهو يشارك في ضرب وركل جثة الشاب.

وقال موقع "إنديا توداي" إن القرية المستهدفه بعملية الإخلاء يقطنها في الغالب مسلمون من أصل بنغالي.

وذكرت مواقع هندية أن شخصين قتلا في إطلاق نار من قبل الشرطة أثناء اعتراض حشد ضخم على تنفيذ الشرطة والإدارة المحلية حملة إخلاء في قرية جوروخوتي بمنطقة دارانج في الولاية.

ودفع الحادث حكومة ولاية أسام للتحقيق في الأسباب والظروف التي أدت إلى إطلاق الشرطة النار.

ولاحقا قالت الشرطة إنه تم القبض على المصور، بينما لم تؤكد هوية الضحية.

المصدر: وسائل إعلام هندية