قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن نتائج تحقيق المدعي الخاص الأمريكي جون دورهام، أصبحت تأكيدا رسميا على أن اتهامه بعلاقات سرية مع روسيا كان خداعا.

وذكر ترامب، أن ذلك كان منذ البداية خداعا ابتدعه الديمقراطيون وبشكل شخصي هيلاري كلينتون، منافسته في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

وأضاف ترامب، متحدثا في تجمع لمؤيديه في بيري بولاية جورجيا، بثته قناة Newsmax التلفزيونية: "كشف تحقيق في قصة روسيا، أنها كانت خدعة كاملة اخترعتها هيلاري كلينتون والديمقراطيون. تخيلوا كيف يعيش بيل كلينتون، وما هو مدى الهلع الذي يعيشه – كم يجب أن يكون عقل المرء شريرا لاختراع قصة الخداع الروسي هذه".

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ويرى ترامب، أن الديمقراطيين "اختلقوا هذه القصة، وكان على أمريكا أن تتعايش معها لمدة ثلاث سنوات. وهاهم الآن يحاولون تكرار نفس الشيء منذ 6 يناير. ولكن تم الآن الاعتراف بأن القصة كانت خداعا منذ البداية".

في 17 سبتمبر، وجه المدعي الخاص الأمريكي جون دورهام، إلى محامي تابع للحزب الديمقراطي، تهمة تقديم شهادة زور في عام 2016 لمكتب التحقيقات الفيدرالي، معلومات حول صلات مزعومة لشركات تابعة لترامب وبنك في روسيا.

المصدر: تاس