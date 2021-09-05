ابنة شقيق ترامب تكشف تفاصيل علاقته ببوتين وزعماء آخرين

كشفت ماري ترامب، ابنة شقيق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عن جانب من علاقة الأخير بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدة إيلائه أهمية كبيرة لآراء الزعيم الروسي.

وقالت ماري في حوار مع موقع "Business Insider"، إن ترامب، خلال فترة ولايته، أولى أهمية لآراء نظيره الروسي فلاديمير بوتين أكثر من آراء القادة الأوروبيين الآخرين.

وكشفت أن شخصية السياسيين، مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية انغيلا ميركل، لم تكن تثير إعجاب ترامب.

وأضافت أن ترامب أعرب عن تقديره لوجهة نظر الرئيس الروسي بوتين.

وقالت ماري إن عمها لا يحب التعامل مع الزملاء الذين "يريدون ممارسة الدبلوماسية".

المصدر: Business Insider