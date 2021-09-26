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الولايات المتحدة.. مقتل ثلاثة أشخاص بخروج قطار عن مساره

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الولايات المتحدة.. مقتل ثلاثة أشخاص بخروج قطار عن مساره
AP
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لقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم بعد خروج قطار ركاب عن مساره في وسط ولاية مونتانا شمال غربي الولايات المتحدة أمس السبت، حسب الشرطة المحلية.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مكتب قائد شرطة مقاطعة ليبرتي قوله إن الحادث أسفر أيضا عن إصابات عديدة.

وذكرت شركة "أمتراك" للقطارات أن قطار "إمباير بيلدر" لنقل الركاب بين سياتل وشيكاغو كان يقل 147 راكبا وطاقما من 13 فردا عندما خرجت خمس عربات عن مسارها قرب منطقة جوبلين في مونتانا.

المصدر: وكالات

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