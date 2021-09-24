"مجرم غير قابل للإصلاح".. سجن هولندي 8 سنوات أدين بسرقة لوحتين لكبار الرسامين من متحفين

أدين رجل (59 عاما) وصف أنه "مجرم غير قابل للإصلاح"، بسرقة لوحة للرسام فينسنت فان غوغ وأخرى لفرانس هالس من متحفين في هولندا العام الماضي، وصدر بحقه حكم بالسجن بحد أقصى 8 سنوات.

ولم يتم الكشف عن هوية الرجل وفق قواعد الخصوصية الهولندية.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أنه لم يتم استرداد أي من اللوحتين التي تبلغ قيمة كل منها عدة ملايين اليوروهات.

وفي التفاصيل، اتهم الرجل بسرقة لوحة فان غوغ "ذا بارسوناغ غاردن أت نوينين" من متحف سنغر لارين بالقرب من أمستردام، وبعد بضعة أشهر سرق لوحة "تو بويز لافنغ" من القرن السابع عشر لفرانس هالس، من متحف هوفي فان ميفرو فان إيردين في ليردام، على مسافة 60 كيلومترا إلى الجنوب من العاصمة الهولندية، حسبما ذكرت محكمة هولندا المركزية في بيان.

وقالت المحكمة إن قيمة لوحة هالس تبلغ 16 مليون يورو، إلا أنها لم تحدد قيمة لوحة فان غوغ، ولكن في المناسبات النادرة التي تعرض فيها لوحات الفنان الهولندي بالمزادات، فإنها تباع بملايين الدولارات.

هذا، وأنكر المدعى عليه الذي سبقت إدانته بسرقة أعمال فنية مماثلة، التهم الموجهة اليه.

وقالت المحكمة في بيانها "المحكمة لا تصدق إنكاره فقد تم العثور على الحمض النووي الخاص به في مسرح الجريمة كل مرة، ولم يتمكن من تفسير كيف يتوافق ذلك مع إنكاره".

ووصفت المحكمة اللوحات بأنها "جزء من التراث الثقافي الوطني المهم لأجيال الحاضر والمستقبل"، وأضافت "لهذا السبب، وبالنظر إلى السجل الجنائي للمشتبه به الذي تعتبره المحكمة مجرما غير قابل للإصلاح، فإن المحكمة تعتبر هذه العقوبة القصوى مناسبة وعادلة".

المصدر: أ ب