ألمانيا.. مظاهرة "مناخية" أمام البوندستاغ بمشاركة الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ

تجري في وسط برلين اليوم الجمعة مظاهرة "مناخية" يشارك فيها عدة آلاف، وذلك بمبادرة من حركة "أيام الجمعة من اجل المستقبل".

وشاركت في الفعالية، الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ البالغة من العمر 18 عاما.

وتم تنظيم الحدث، قبيل انتخابات البوندستاغ (البرلمان الألماني، التي ستجري في 26 سبتمبر)، وهو يهدف إلى لفت انتباه الحكومة المقبلة في ألمانيا إلى مشكلة الاحتباس الحراري.

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وتنظم حركة "أيام الجمعة من أجل المستقبل" المعنية بالبيئة احتجاجا عالميا يتضمن 1400 مظاهرة في أكثر من 80 دولة.

وتعتبر ألمانيا نقطة ارتكاز للاحتجاجات قبيل الانتخابات البرلمانية، حيث يسعى الناشطون للضغط على المرشحين

المصدر: تاس