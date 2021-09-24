طالبان: نتخذ إجراءات ميدانية للقضاء على "الدواعش" بأفغانستان

قال ذبيح الله مجاهد نائب وزير الثقافة والإعلام في الحكومة الأفغانية المؤقتة، إن عدد مسلحي تنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان، يبقى ضئيلا.

وذكر مجاهد، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي"، أن طالبان تتخذ إجراءات فورية للقضاء عليهم تماما.

وأضاف ذبيح الله مجاهد: "لدينا عدد قليل منهم. على مدى السنوات الماضية، تمكنا من تقليص وجودهم في مناطق كثيرة من بينها جلال آباد وكابل. هم موجودون في أفغانستان، ولكن ليس بأعداد كبيرة".

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وأكد نائب الوزير، على أن حركة طالبان، "تسعى جاهدة من خلال إجراءات استخباراتية ميدانية، لتحديد هويتهم واعتقالهم وتقديمهم إلى العدالة".

المصدر: نوفوستي