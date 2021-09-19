"داعش" يتبنى تفجيرات استهدفت "طالبان" في جلال آباد شرق أفغانستان

أعلن تنظيم "داعش"، مساء الأحد، مسؤوليته عن 3 تفجيرات هزت مدينة جلال آباد في شرق أفغانستان، واستهدفت عربات لحركة "طالبان".

وقال "داعش" في بيان نشره عبر وسائل إعلام تابعة له إن عناصر في التنظيم فجروا السبت 3 عبوات ناسفة استهدفت 3 عربات لمقاتلي حركة "طالبان" التي بسطت مؤخرا السيطرة في أفغانستان، إضافة إلى تفجير آخر نفذوه الأحد.

وزعم التنظيم أن سلسلة التفجيرات أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 35 عنصرا في "طالبان".

وسبق أن ذكرت مصادر محلية أن 3 أشخاص على الأقل قتلوا السبت جراء سلسلة تفجيرات هزت جلال آباد، وهي عاصمة ولاية ننكرهار التي تعتبر أكبر معقل لـ"داعش" في أفغانستان.

المصدر: وكالات