مسؤولون: مبعوث بايدن إلى هايتي يستقيل بسبب ترحيل المهاجرين

استقال مبعوث إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الخاص إلى هايتي، احتجاجا على عمليات ترحيل "غير إنسانية" واسعة النطاق لمهاجري هايتي إلى وطنهم، وفق ما قال مسؤولون أمريكيون.

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وعين دانيال فوتي، مبعوثا في يوليو الماضي بعد اغتيال الرئيس الهايتي، وحتى قبل طرد المهاجرين من بلدة ديل ريو الحدودية الصغيرة الواقعة في ولاية تكساس، عرف عن فوتي إحباطه الشديد مما اعتبره "افتقارا إلى الجدية من جانب واشنطن والوتيرة المتباطئة لجهود تحسين الأوضاع في هايتي".

وكتب فوتي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يقول إنه "تنحى فورا عن منصبه بخيبة أمل عميقة واعتذارات إلى أولئك الساعين إلى إحداث تغييرات ضرورية".

وأضاف "لن يتم الربط بيني وبين قرار الولايات المتحدة غير الإنساني وغير المثمر بترحيل آلاف اللاجئين الهايتيين والمهاجرين غير الشرعيين إلى هايتي، الدولة التي التزم مسؤولون أمريكيون بتأمينها بسبب مخاطر تشكلها العصابات المسلحة على الحياة اليومية".

وتابع "يظل توجهنا السياسي إزاء هايتي معيبا بشكل كبير، وتم تجاهل توصياتي السياسية ورفضها، عندما لم تطرح لدعم توجه مختلف عن توجهي".

وأكد مسؤولان أمريكيان على علم مباشر بالأمر الاستقالة شريطة عدم نشر هويتيهما.

المصدر: "أسوشيتد برس"