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الولايات المتحدة والمكسيك تدعوان مجلس الأمن لبحث هايتي

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الولايات المتحدة والمكسيك تدعوان مجلس الأمن لبحث هايتي
Reuters STRINGER
الوضع في هايتي عقب اغتيال الرئيس
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دعت الولايات المتحدة والمكسيك مجلس الأمن الدولي للاجتماع يوم غد الخميس وبحث الوضع في هايتي، على خلفية اغتيال رئيسها جوفينيل مويس.

وقال مصدر مطلع: "نظرا للوضع الحالي في هايتي طالبت الولايات المتحدة والمكسيك رئاسة مجلس الأمن بتنظيم مشاورات حول هايتي صباح غد الخميس".

وتوفي الرئيس الهايتي عقب إصابته بجروح قاتلة في هجوم على منزله مساء الأربعاء.

وتولى مويس منصب رئيس هايتي في فبراير 2017، ووفقا للدستور، يجب أن يجتمع البرلمان في موعد لا يتجاوز 60 يوما بعد توقف الرئيس عن أداء واجباته.

ويتولى الرئيس المؤقت مهام منصبه حتى نهاية الفترة المتبقية من ولاية الرئيس السابق البالغة 5 سنوات.

ويحكم البلاد حاليا مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء، حتى انتخاب رئيس مؤقت للبلاد.

المصدر: "نوفوستي"

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