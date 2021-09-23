سفير روسيا في برلين يتحدث عن دور ميركل في العلاقات الثنائية

قال سيرغي نيتشايف سفير روسيا في برلين، إن الرئيس فلاديمير بوتين قدم أفضل تقييم لدور المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في تطوير العلاقات بين روسيا وألمانيا.

وأضاف السفير في مقابلة مع وكالة "نوفوستي": "حسب اعتقادي، أفضل تقييم لدور ميركل في تطوير العلاقات بين بلدينا، قدمه الرئيس بوتين خلال المؤتمر الصحفي عقب زيارة العمل التي قامت بها المستشارة إلى موسكو في 20 أغسطس. لقد أشار بوتين إلى أن ميركل ترأست الحكومة الألمانية لمدة 16 عاما، وقادت بثقة واحدة من أكبر الدول الرائدة في أوروبا، وهي تعتبر بحق من أجدر القادة الأوروبيين والعالميين. وخلال هذه السنوات، تطورت العلاقات الثنائية بين روسيا وألمانيا بشكل مطرد، وتم تنفيذ مشاريع مشتركة واسعة النطاق من مختلف الاتجاهات".

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وتابع السفير: "أود أن آمل، في أن تعتمد القيادة الألمانية الجديدة في تنفيذ مسار سياستها الخارجية في الاتجاه الروسي، على الإمكانات الإيجابية لعلاقاتنا الثنائية والاتصالات البشرية المتراكمة على مدى سنوات عديدة".

وشدد على أنه لا يزال لدى روسيا وألمانيا، العديد من الموضوعات والمصالح المشتركة، بما في ذلك توسيع التعاون المفيد للجانبين في مجالات التجارة والاقتصاد والطاقة والتعاون العلمي والتقني، وفي مجال الاستثمارات مع التركيز على المجالات الواعدة مثل الرقمنة والذكاء الاصطناعي وطاقة الهيدروجين والطاقة المتجددة، وحماية البيئة والمناخ".

في 26 سبتمبر، ستشهد ألمانيا انتخابات البوندستاغ، وبعد ذلك سيتم تشكيل حكومة جديدة وانتخاب مستشار جديد. في وقت سابق، أعلنت ميركل اعتزالها السياسة بعد هذه الانتخابات.

المصدر: نوفوستي