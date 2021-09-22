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روسيا تدعو إلى تنسيق دولي بشأن أفغانستان

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روسيا تدعو إلى تنسيق دولي بشأن أفغانستان
Sputnik NINA ZOTINA
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين
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دعت روسيا خلال اجتماع مجموعة العشرين حول أفغانستان على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تنسيق مواقف المجتمع الدولي إزاء تسوية الوضع في أفغانستان.

وقال نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، الذي كان يمثل روسيا في الاجتماع، يوم الأربعاء: "أفصحت عن مواقفنا بشأن الأوضاع في أفغانستان وتطبيع الوضع وضرورة تنسيق مواقف المجتمع الدولي وضرورة حل القضايا الإنسانية من خلال التنسيق الدولي".

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وأشار إلى أن القدر الأكبر من المسؤولية عن هذا التنسيق تتحمله الولايات المتحدة والدول الأخرى التي استمر حضورها في أفغانستان 20 عاما.

وأضاف أن أفغانستان تعتبر الآن "موضوعا ساخنا" وسيتم مناقشتها خلال جميع الاتصالات للوفد الروسي أثناء عمله على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

المصدر: "تاس"

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