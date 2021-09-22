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الصين تدعو للإفراج عن الأصول الأفغانية المجمدة

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الصين تدعو للإفراج عن الأصول الأفغانية المجمدة
Globallookpress MFA Russia
وزير الخارجية الصيني وانغ يي
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دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي للإفراج عن الأصول الأفغانية المجمدة في البنوك الأجنبية بأسرع ما يمكن.

وقال وانغ يي خلال اجتماع مجموعة العشرين حول أفغانستان بمقر الأمم المتحدة، يوم الأربعاء، إن "الاحتياطيات الخارجية من العملة هي ملك للدولة، ويجب أن يتصرف بها الأفغان لخير الشعب".

وشدد على أنه "لا يجوز استخدامها بمثابة أداة للضغط السياسي على أفغانستان".

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وأكد الوزير الصيني أنه على الدول التي تتحمل المسؤولية عن الوضع الراهن في أفغانستان، أن تتخذ الخطوات لمساعدة البلاد بأسرع ما يمكن، موضحا أن الحديث يدور عن الولايات المتحدة ودول الناتو.

وتابع: "ومن الضروري أيضا أن تنفذ حركة "طالبان" التزاماتها وتقطع العلاقة بتنظيم "القاعدة" وغيره من التنظيمات الإرهابية بشكل كامل، وتضع الحد لأنشطتها".

يذكر أن اجتماع مجموعة العشرين عقد بنيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وراء أبواب مغلقة.

المصدر: "تاس"

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