سيناتور روسي يكشف التبعات المحتملة لفرضية عدم اعتراف أوروبا بنتائج انتخابات الدوما

قال السيناتور الروسي، أليكسي بوشكوف، إن فرضية عدم اعتراف الاتحاد الأوروبي بنتائج انتخابات مجلس الدوما (النواب) في روسيا، فرضية غير واقعية، لكنها لو وقعت فإنها تعني حربا سياسية.

وأوضح السياسي الروسي، في مقابلة مع صحيفة "فزغلياد"، أن الوثيقة الوحيدة التي تحث دول الاتحاد الأوروبي على عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات الروسية، عند اكتشاف انتهاكات للقانون الدولي، هو قرار البرلمان الأوروبي في 16 سبتمبر، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة تحمل طابعا استشاريا.

وشدد بوشكوف في الوقت نفسه على أن الغرب ليس لديه سبب للإدلاء بتصريحات حول مثل هذه الانتهاكات في الانتخابات الروسية.

وتساءل السيناتور الروسي عن ماذا يعني عدم اعتراف الاتحاد الأوروبي بنتائج الانتخابات الروسية؟ وقال: "في هذه الحال، سيضطرون (زعماء الدول الأوروبية) إلى التوقف عن التواصل مع السلطة التشريعية بأكملها في روسيا، وإلى الدفاع عن دعوات استبعاد بلدنا من مجلس أوروبا، حيث دعونا هم أنفسهم باستمرار للعودة للمجلس في عام 2019، ... وهذا يعني حربا سياسية ووقفا شبه كامل للاتصالات مع روسيا".

وأشار إلى أن مثل هذا التطور للأحداث غير واقعي، مضيفا: "قد يصدر الاتحاد الأوروبي تصريحات مختلفة، لكن قادة الغرب لن يذهبوا إلى أبعد من ذلك".

المصدر: نوفوستي