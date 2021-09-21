حزب "روسيا الموحدة" يحصل على أغلبية بأكثر من 300 مقعدا في البرلمان الروسي

حصل حزب "روسيا الموحدة" الحاكم، بحسب النتائج الأولية للفرز على أغلبية دستورية في البرلمان الروسي (الدوما) لمجلس الدوما.

أكد ذلك المكتب الإعلامي للحزب، اليوم الثلاثاء، وقال إنه تحصل على الأغلبية في البرلمان.

وتتشكل الأغلبية الدستورية في مجلس النواب بالبرلمان الروسي من أكثر من 300 مقعد.

وقال الأمين العام لحزب "روسيا الموحدة"، أندريه تورتشاك، أن الحزب تحصل الحزب على أكثر من 300 مقعد في مختلف الدوائر.

هذا ولا تزال عمليات فرز الأصوات متواصلة، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج انتخابات مجلس الدوما النهائية يوم الجمعة المقبل.

المصدر: نوفوستي