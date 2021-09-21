أردوغان يهاجم "احتكار اللقاحات" في زمن كورونا

هاجم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في الأمم المتحدة ما وصفه باحتكار اللقاحات "المخجل" في ظل جائحة فيروس كورونا، متعهدا بأن يكون المصل الذي تطوره تركيا متاحا للبشرية جمعاء.

وقال أردوغان، خلال جلسة المناقشات السياسية العامة للدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء: "من المخجل بالنسبة للإنسانية استمرار احتكار اللقاحات بينما يعاني عشرات الملايين من البشر من فيروس كورونا".

وأضاف الرئيس التركي: "سنتيح قريبا لقاحنا المحلي توركوفاك لفائدة البشرية جمعاء إلى جانب شعبنا".

وسبق أن قال أردوغان، الاثنين، إن جائحة فيروس كورونا كشفت بشكل واضح وجلي "الظلم والتشوه وعدم المساواة في النظام العالمي".

المصدر: "الأناضول"