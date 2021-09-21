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قرغيزستان تقترح استضافة الهيئات الأممية المنسحبة من أفغانستان على أراضيها

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قرغيزستان تقترح استضافة الهيئات الأممية المنسحبة من أفغانستان على أراضيها
Sputnik ALEXANDER ASTAFYEV
الرئيس القيرغيزي صادر جباروف
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اقترح الرئيس القرغيزي صادر جباروف استضافة بلاده للهيئات التابعة للأمم المتحدة التي تم سحبها من أفغانستان.

وقال جباروف في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء: "لا بد أن نعبر عن قلقنا إزاء التطورات الأخيرة في أفغانستان. وبسبب الوضع هناك يصبح أمن آسيا الوسطى أحد المواضيع الرئيسية".

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وأعرب عن أمله في عودة الاستقرار الاجتماعي والسياسي والنظام العام في أفغانستان بأسرع ما يمكن.

وتابع: "نظرا لإجلاء أجهزة الأمم المتحدة من أفغانستان، تقترح قرغيزستان نشرها في (العاصمة) بشكيك مؤقتا. وفي هذا السياق أتوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة بطلب أن يأخذ مقترحنا بعين الاعتبار".

المصدر: "إنترفاكس"

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