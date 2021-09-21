قرغيزستان تقترح استضافة الهيئات الأممية المنسحبة من أفغانستان على أراضيها

اقترح الرئيس القرغيزي صادر جباروف استضافة بلاده للهيئات التابعة للأمم المتحدة التي تم سحبها من أفغانستان.

وقال جباروف في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء: "لا بد أن نعبر عن قلقنا إزاء التطورات الأخيرة في أفغانستان. وبسبب الوضع هناك يصبح أمن آسيا الوسطى أحد المواضيع الرئيسية".

إقرأ المزيد

وأعرب عن أمله في عودة الاستقرار الاجتماعي والسياسي والنظام العام في أفغانستان بأسرع ما يمكن.

وتابع: "نظرا لإجلاء أجهزة الأمم المتحدة من أفغانستان، تقترح قرغيزستان نشرها في (العاصمة) بشكيك مؤقتا. وفي هذا السياق أتوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة بطلب أن يأخذ مقترحنا بعين الاعتبار".

المصدر: "إنترفاكس"