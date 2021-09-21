 
مباشر

رئيس الوزراء البريطاني: الإدارة الأمريكية "ملتزمة بشدة بمعالجة تغير المناخ"

أخبار العالم

رئيس الوزراء البريطاني: الإدارة الأمريكية
AP رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rc83

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الإدارة الأمريكية "ملتزمة بشدة بمعالجة تغير المناخ" وأشاد بـ "المزاج المختلف" في واشنطن حيال القضية.

وأعلن جونسون قبيل لقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم في البيت الأبيض، إن ثمة مزاجا مختلفا للغاية في واشنطن بشأن سرعة التعامل مع قضية تغير المناخ، منذ أن حل بايدن محل سلفه دونالد ترامب.

إقرأ المزيد
بايدن يدعو إلى اتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ
بايدن يدعو إلى اتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ

وكانت بريطانيا رحبت بإعلان بايدن أن بلاده سوف تضاعف مساهمتها لمساعدة الدول الفقيرة في معالجة التغير المناخي.

يأتي ذلك قبيل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ الذي من المقرر أن تستضيفه المملكة المتحدة في غلاسكو في نوفمبر القادم، ومن المتوقع أن يستغل جونسون اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك هذا الأسبوع لحث الدول على المساهمة بشكل أكبر في مساعدة الدول الفقيرة على معالجة الأزمة.

 

المصدر: "أسوشيتد برس"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا