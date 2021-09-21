رئيس الوزراء البريطاني: الإدارة الأمريكية "ملتزمة بشدة بمعالجة تغير المناخ"

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الإدارة الأمريكية "ملتزمة بشدة بمعالجة تغير المناخ" وأشاد بـ "المزاج المختلف" في واشنطن حيال القضية.

وأعلن جونسون قبيل لقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم في البيت الأبيض، إن ثمة مزاجا مختلفا للغاية في واشنطن بشأن سرعة التعامل مع قضية تغير المناخ، منذ أن حل بايدن محل سلفه دونالد ترامب.

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وكانت بريطانيا رحبت بإعلان بايدن أن بلاده سوف تضاعف مساهمتها لمساعدة الدول الفقيرة في معالجة التغير المناخي.

يأتي ذلك قبيل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ الذي من المقرر أن تستضيفه المملكة المتحدة في غلاسكو في نوفمبر القادم، ومن المتوقع أن يستغل جونسون اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك هذا الأسبوع لحث الدول على المساهمة بشكل أكبر في مساعدة الدول الفقيرة على معالجة الأزمة.

المصدر: "أسوشيتد برس"