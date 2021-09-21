أردوغان: يجب الحفاظ على وحدة أراضي أوكرانيا بما فيها القرم

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التأكيد على عدم اعتراف تركيا بانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا، داعيا "للحفاظ على وحدة أراضي أوكرانيا".

وقال أردوغان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء: "نعتبر أنه من المهم الحفاظ على سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا، بما فيها أراضي القرم، التي لن نعترف بضمها".

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وأضاف أنه "يجب بذل المزيد من الجهود لحماية حقوق تتار القرم".

وكانت الخارجية التركية قد أعلنت أنها لن تعترف بنتائج انتخابات مجلس الدوما الروسي في جمهورية القرم وسيفاستوبول.

وردا على ذلك، أكد الكرملين يوم الثلاثاء أن موسكو ترفض تصريحات أنقرة حول "عدم شرعية" الانتخابات الروسية في القرم، وأنها تتحدث عن ذلك مع الجانب التركي بشكل مفتوح.

المصدر: "نوفوستي"