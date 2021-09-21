الكرملين: روسيا ترفض ادعاءات أنقرة حول عدم شرعية الانتخابات في القرم

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا لا تقبل ادعاءات أنقرة حول عدم شرعية الانتخابات في القرم الروسية، ولا تخفي ذلك عن الجانب التركي.

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وأضاف بيسكوف أن الكرملين يأسف لموقف تركيا إزاء القرم، معربا عن أمل موسكو "في تغير هذا الموقف مع مرور الزمن"، مشيرا إلى أن تركا تبقى شريكا لروسيا وأن "الخلافات القائمة بين موسكو وأنقرة حول بعض القضايا يجب ألا تعرقل تطور العلاقات الثنائية".

وكانت وزارة الخارجية التركية أعلنت أمس الاثنين أن أنقرة لن تعترف بشرعية انتخابات الدوما (مجلس النواب) الروسي في شبه جزيرة القرم (التي أصبحت جزءا من روسيا بناء على نتائج استفتاء شعبي أجري هناك في مارس 2014) والتي تعتبرها تركيا لا تزال "جزءا من الأراضي الأوكرانية". وقالت الوزارة التركية إن أنقرة "لا تزال تدعم وحدة أراضي أوكرانيا وتعتبر ضم القرم غير شرعي".

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وفي وقت سابق من اليوم قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن "تركيا تعلم جيدا أن القرم هو جزء سيادي من الاتحاد الروسي، وتعلم جيدا أننا لن نتجاهل هذه التصريحات"، أي تصريحات الجانب التركي حول "عدم شرعية" انتخابات مجلس الدوما الروسي التي جرت في القرم.

المصدر: "نوفوستي" + "تاس"