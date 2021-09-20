تركيا تعلن عدم اعترافها بانتخابات مجلس الدوما الروسي في القرم

أعلنت وزارة الخارجية التركية أن أنقرة لم تعترف بشرعية انتخابات مجلس الدوما الروسي في القرم، التي انضمت لروسيا في 2014، والتي تعتبرها تركيا "جزءا من الأراضي الأوكرانية".

وقالت الخارجية التركية، يوم الاثنين، إن "تركيا لا تزال تدعم وحدة أراضي أوكرانيا وتعتبر ضم القرم غير شرعي".

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وتابعت: "وفي هذا السياق، فإن انتخابات مجلس الدوما التي جرت في القرم في 17 – 19 سبتمبر عام 2021 تعتبر باطلة قانونيا بالنسبة لتركيا".

يذكر أن القرم انضمت إلى روسيا في عام 2014 بعد استفتاء شعبي، لم يتعرف عدد من الدول بنتائجه.

وأعلنت أوكرانيا عن فتح قضية جنائية بسبب إجراء انتخابات مجلس الدوما في القرم. كما أعلن مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني عن فرض عقوبات على جميع الأشخاص الذي لهم صلة بالانتخابات الروسية في القرم.

المصدر: "تاس"