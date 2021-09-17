أوكرانيا تفرض عقوبات على روسيا على خلفية الانتخابات في القرم

أعلن مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني أن كييف ستفرض عقوبات على "جميع الأشخاص" الذين لهم علاقة بانتخابات مجلس الدوما الروسي في القرم، التي تعتبرها أوكرانيا جزءا من أراضيها.

وقال سكرتير مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني، أليكسي دانيلوف، اليوم الجمعة، إن "معظم العقوبات تخص القضايا المتعلقة بالأراضي المحتلة في القرم ومقاطعتي دونيتسك ولوغانسك، وهي انتخابات ما يسمى مجلس الدوما الروسي"، في إشارة إلى التصويت في القرم ومشاركة السكان الحائزين على الجنسية الروسية في الأراضي خارج سيطرة أوكرانيا بمنطقة دونباس، في انتخابات مجلس الدوما.

وتابع: "نحن على قناعة بأنه لا يحق لروسيا الاتحادية إجراء انتخابات في تلك الأراضي، ولذلك فإن جميع المشاركين في تلك العمليات، بمن فيهم أعضاء اللجان الانتخابية ومروجو الدعاية والمرشحون والمراقبون والمسؤولون الرسميون في تلك الانتخابات، سيتعرضون للعقوبات من قبل بلادنا".

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وأضاف أن مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني فرض كذلك عقوبات على 7 مسؤولين في جهاز الأمن الفدرالي الروسي، وتقول كييف إنهم متورطون في حادث التسميم المزعوم للمعارض الروسي أليكسي نافالني.

من جهتها، قالت أولغا كوفيتيدي، السيناتور عن جمهورية القرم في مجلس الاتحاد الروسي، في حديث لـ RT إن "الانتخابات ستجري بغض النظر على الأجواء السياسية"، مؤكدة أنه لا يمكن لأي قرارات من قبل الدول الأجنبية أن تغير بنود الدستور الروسي.

يذكر أن أوكرانيا لم تعترف بالاستفتاء الذي جرى في مارس 2014 في القرم، والذي صوتت أغلبية المشاركين فيه لصالح انضمام القرم إلى روسيا.

المصدر: وكالات