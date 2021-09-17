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مجموعة من المراقبين من عدة دول تصل القرم لمراقبة انتخابات مجلس الدوما

أخبار روسيا

مجموعة من المراقبين من عدة دول تصل القرم لمراقبة انتخابات مجلس الدوما
Sputnik KONSTANTIN MIKHALCHEVSKY
الدعاية الانتخابية عشية انتخابات مجلس الدوما في مدينة سيمفيروبول بالقرم
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وصلت مجموعة من المراقبين الأجانب من عدة دول إلى جمهورية القرم الروسية لمراقبة انتخابات مجلس الدوما.

وقال رئيس لجنة برلمان القرم لشؤون الدبلوماسية الشعبية والعلاقات بين القوميات، يوري غيمبيل في حديث لوكالة "نوفوستي"، إن المجموعة تضم مراقبين من فرنسا وصربيا وتونس وفنزويلا.

وأشار إلى أن المجموعة تضم 9 مراقبين وخبراء، بينهم 4 من فرنسا و3 من صربيا.

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وأوضح أن المراقبين يخططون لزيارة عدد من مراكز الاقتراع في جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول الفدرالية أثناء الانتخابات التي تجري في روسيا من 17 إلى 19 سبتمبر.

وفي وقت سابق أصدر البرلمان الأوروبي تقريرا حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، دعا فيه إلى فرض عقوبات على مواطني دول الاتحاد في حال مشاركتهم في مراقبة الانتخابات الروسية في القرم، التي وصفها الاتحاد بأنها "غير شرعية"، لعدم اعترافه بانضمام القرم إلى روسيا في عام 2014.

المصدر: "نوفوستي"

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