برلماني أوروبي: يجب معاقبة مواطني الاتحاد الذين يراقبون الانتخابات في القرم

دعا عضو البرلمان الأوروبي من ليتوانيا بيتراس أوستريفيسيوس، لفرض عقوبات على الأوروبيين الذين سيراقبون انتخابات مجلس الدوما في القرم.

وقدم المذكور اقتراحه، ضمن مشروع تقرير عن العلاقات مع روسيا.

وأضاف: "يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع مواطنيها من المشاركة كمراقبين مستقلين في الانتخابات البرلمانية لعام 2021 في شبه جزيرة القرم المحتلة، والتي تنظمها روسيا بشكل غير قانوني".

إقرأ المزيد

في وقت سابق، ذكرت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في روسيا إيلا بامفيلوفا، أن الانتخابات البرلمانية في روسيا، التي ستجرى في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر، سيحضرها 250 مراقبا أجنبيا يمثلون 55 دولة.

المصدر: نوفوستي