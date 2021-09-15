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زاخاروفا: موسكو مستعدة لهجمات الغرب الإعلامية قبل الانتخابات

أخبار روسيا

زاخاروفا: موسكو مستعدة لهجمات الغرب الإعلامية قبل الانتخابات
Sputnik
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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الغرب سيواصل هجماته الإعلامية على روسيا قبيل الانتخابات، وموسكو مستعدة لذلك.

وأضافت: "نحن نفهم ذلك تماما، أن الهجمات ازدادت الآن واشتدت عدة مرات في المجال الاعلامي والسياسي، وستستمر لكننا مستعدون لذلك".

وذكرت زاخاروفا، أن حوالي 250 مراقبا من 50 دولة ومن 8 منظمات دولية، سيراقبون سير الانتخابات القادمة في روسيا.

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وشددت على أن كل الأمور على ما يرام فيما يتعلق بالمراقبة الدولية للانتخابات الروسية.

يوم الجمعة الماضي، تم استدعاء السفير الأمريكي لدى روسيا جون سوليفان إلى وزارة الخارجية الروسية، بسبب التدخل في الشؤون الداخلية لروسيا الاتحادية، وخاصة الانتخابات.

سيجري التصويت في انتخابات مجلس الدوما وانتخابات أخرى، في يوم التصويت الموحد هذا العام في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر.

المصدر: نوفوستي

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