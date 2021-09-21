مجلس النواب الأمريكي بتحرك من الديمقراطيين يلغي مؤقتا تمويل القبة الحديدية الإسرائيلية

ألغى مجلس النواب الأمريكي، بندا يتعلق بتمويل القبة الحديدية الإسرائيلية بقيمة مليار دولار من أجل الحفاظ على استمرار عمل الحكومة الفيدرالية حتى نهاية العام.

وبحسب وسائل إعلامية أمريكية، قدم النواب الديمقراطيون وهم الأغلبية في المجلس مشروع القانون في وقت سابق اليوم الثلاثاء، مع اقتراح إلغاء تمويل القبة الحديدية والأموال المخصصة للإغاثة من الكوارث وإعادة توطين الأفغان، بما في ذلك 20 مليار دولار مخصصة للمتضررين من الأعاصير وحرائق الغابات و6 مليارات دولار لعشرات الآلاف من اللاجئين الأفغان.

Democrats will now strip the $1 billion in Iron Dome money from the government funding bill. https://t.co/4WOzZxNP7A — Jake Sherman (@JakeSherman) September 21, 2021

وقالت المتحدثة باسم رئيسة لجنة مخصصات مجلس النواب روزا ديلاورو إن تمويل القبة الحديدية "سيتم تضمينه في مشروع قانون التمويل الدفاعي النهائي"، في وقت لاحق من هذا العام.

هذا وانتقد النائب الجمهوري تيد كروز هذا القرار، قائلا: "إنهم يكرهون إسرائيل لدرجة أن الديمقراطيين يسحبون مليار دولار من تمويل القبة الحديدية، وهو نظام دفاعي بحت يحمي عددا لا يحصى من المدنيين الأبرياء من صواريخ حماس". وسأل: "هل سيكون لدى أي من الديمقراطيين الشجاعة للتنديد بهذا القرار؟".

Tragic. Dem leadership surrenders to the anti-Semitic Left.



They hate Israel so much that Dems are stripping $1 BILLION in funding for Iron Dome—a purely defensive system that protects countless innocent civilians from Hamas rockets.



Will any Dems have the courage to denounce? https://t.co/2TzLw7uR96 — Ted Cruz (@tedcruz) September 21, 2021

بدوره، قال النائب الجمهوري كفين مكارثي: "سحب الديمقراطيون للتو التمويل من القبة الحديدية - نظام الدفاع الصاروخي الذي أنقذ أرواحا لا حصر لها في إسرائيل من هجمات حماس الصاروخية. بينما يستسلم الديموقراطيون للتأثير اللاسامي لأعضائهم الراديكاليين، سيقف الجمهوريون دائما إلى جانب إسرائيل".

BREAKING → Democrats just pulled funding from the Iron Dome—the missile defense system that has saved countless lives in Israel from Hamas' rocket attacks.



While Dems capitulate to the antisemitic influence of their radical members, Republicans will always stand with Israel. — Kevin McCarthy (@GOPLeader) September 21, 2021

المصدر: i24news