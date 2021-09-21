سيارة تدهس شرطيين إسرائيليين في مستوطنة نهاريا

أفادت مراسلتنا في القدس بأن سيارة دهست، اليوم الثلاثاء، شرطيين إسرائيليين في مستوطنة نهاريا، وأوضحت أن أحدهما حالته خطرة، والآخر إصابته متوسطة.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان أنها تلقت تقريرا حول دهس ضابط شرطة ومتطوع عند نقطة تفتيش على طريق 4.

هذا وقالت مصادر طبية أن الشرطي والمتطوع أصيبا بجروح خطيرة، وتم نقلهما إلى مركز الجليل الطبي في نهاريا ليخضعا لعمليات الإنعاش.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الشرطة تجري مطاردة حاليا للسيارة بمساعدة مروحية، ونشرت حواجز في جميع أنحاء المنطقة الشمالية، فيما الدوافع لا تزال غير واضحة.

المصدر: RT