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شركة اتصالات إسرائيلية تتعرض لهجوم سيبراني كبير

أخبار العالم

شركة اتصالات إسرائيلية تتعرض لهجوم سيبراني كبير
Shutterstock
هاكر.
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أفادت شركة "Voicenter" الإسرائيلية للاتصالات بأنها تعرضت قبل يومين لهجوم سيبراني كبير أسفر عن شلل في نظام الاتصالات لعدد من الشركات الأخرى التي تحصل على خدماتها.

وبعثت "Voicenter" يوم الأحد لزبائنها رسالة نصية قصيرة قالت فيها: "تعرضت أنظمتنا يوم السبت لهجوم سيبراني نفذ على يد مجموعة هاكرز من الخارج، لكن حسب علمنا لم يؤد الحادث إلى تسربات للمعلومات".

وفي الوقت ذاته قال هاكر يسمي نفسه "Deus" عبر منتدى إلكتروني إنه سرق 15 تيرابايت بيانات من الشركة وعرضها للبيع.

وتوفر "Voicenter" خدمات مركز اتصال تشمل إدارة المكالمات وتسجيل المكالمات وخدمات الرسائل النصية وغيرها.

المصدر: "يديعوت أحرنوت"

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