واشنطن: ممتنون للجهود القطرية في إجلاء الأمريكيين من أفغانستان

وجهت واشنطن الشكر لدولة قطر على مساهماتها المستمرة في إجلاء الأمريكيين من أفغانستان وبالتنسيق مع حركة طالبان.

وأعلنت الخارجية الأمريكية أن الخطوط الجوية القطرية نقلت 21 أمريكيا و48 من حاملي الإقامة الدائمة خارج أفغانستان يوم أمس الأحد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس في بيان: "ممتنون للسلطات القطرية المستمرة في تنسيق هذه الرحلات مع حركة طالبان".

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وأضاف برايس أن بلاده "ستستمر في مساعدة المواطنين وحاملي الإقامة الدائمة والأفغان المرتبطين بالحكومة الأمريكية على مغادرة أفغانستان".

المصدر: وكالة "أسوشيتد برس"