قطر.. ملتزمون بدعم عمليات الإجلاء من أفغانستان

أكد مسؤول قطري أن "الدوحة ملتزمة بدعم جهود الإجلاء في أفغانستان، وستراقب الوضع عن كثب وتتشاور مع كل الأطراف على الأرض".

وقال: "الوضع في كابل أصبح صعبا على الأرض في ضوء التطورات الأخيرة والإجراءات الإضافية التي فرضت".

وأعلنت قطر، في وقت سابق، أنها سهلت عملية إجلاء ونقل أكثر من 40 ألف شخص من العاصمة الأفغانية كابل بأمان إلى الأراضي القطرية بالتنسيق مع الدول المعنية والأطراف المتواجدة في أفغانستان.

وأشارت إلى أن "معظمهم حلوا كضيوف لبضعة أيام قبل أن يكملوا طريقهم إلى وجهاتهم النهائية"، مؤكدة أن "جهود الإجلاء ستتواصل في الأيام المقبلة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين".

من جهتها، قالت وزارة الخارجية، في بيان لها، إن "جهود الإجلاء تأتي في سياق التزام دولة قطر تجاه الشعب الأفغاني الشقيق وحقه في العيش بكرامة وأمان، وإن الفئات التي تم إجلاؤها تتضمن العائلات والنساء والأطفال، بالإضافة إلى الأقليات".

وأوضح البيان أنه "بناء على طلب عدد من المجموعات الدولية بما فيها المنظمات غير الحكومية والمنظمات الإعلامية والمؤسسات التعليمية، قامت قطر بإجلاء الآلاف من الموظفين الأفغان مع عائلاتهم، بالإضافة إلى عدد كبير من الطالبات من جميع أنحاء أفغانستان، كما سهلت إجلاء عدد من مواطني الدول الصديقة كالولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا".

المصدر: "الشرق القطرية" + "رويترز"