طبيب أمريكي يعلن انتهاكه قانون الإجهاض المثير للجدل في تكساس

قال طبيب النساء الأمريكي آلان برايد إنه انتهك قانون الإجهاض الجديد في ولاية تكساس، ليكون بذلك معرضا للمتابعة القضائية.

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وأوضح برايد في مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" أنه أجرى عملية إجهاض في 6 سبتمبر لامرأة "تجاوزت حد الحمل الجديد الذي حددته الدولة" في الولاية المحافظة.

وأضاف الطبيب أنه تصرف وفقا "لالتزامه بتوفير العناية" لمريضته، واحتراما لـ "حقه الأساسي" في الاعتناء بها.

ودخل قانون جديد في تكساس حيز التنفيذ هذا الشهر، حيث يحظر إجراء عمليات الإجهاض بعد حوالي ستة أسابيع من الحمل.

ويمنع القانون عمليات الإجهاض بمجرد أن يتمكن الطبيب من اكتشاف نشاط قلب الجنين، والذي يحدث غالبا قبل أن تعرف الكثير من النساء أنهن حوامل، كما يمنح القانون المواطنين الحق في مقاضاة الأطباء الذين يجرون عمليات إجهاض بعد ذلك الوقت.

ويعد الإجهاض من أكثر القضايا إثارة للانقسام في الولايات المتحدة، حيث يستشهد المعارضون بالمعتقدات الدينية لإعلان أنه غير أخلاقي ويعطي المدافعون عن حقوق الإجهاض الأولوية لاستقلالية المرأة.

المصدر: RT