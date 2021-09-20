طالب عربي من بين المصابين بالهجوم المسلح بجامعة بيرم الروسية (صور)
Sputnik
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كشفت وسائل إعلام روسية أن من بين المصابين في الهجوم الذي نفذه مسلح، صباح اليوم الاثنين، في جامعة بيرم الروسية بمنطقة الأورال، طالب عراقي، أُصيب أثناء محاولته حماية فتاة من الرصاص.
وقال الطالب العراقي إنه وقف أثناء الاستراحة، عند النافورة، في حرم الجامعة، ورأى شابا يرتدي ملابس سوداء يحمل سلاحا، وبدأ يطلق النار.
Sputnik
وأوضح أن فتاة كانت تقف بجواره واستلقت على الأرض عندما سمعت الطلقات، فحاول حمايتها من الرصاص، ما أدى إلى إصابته بطلق ناري.
Sputnik
وأسفر الهجوم الذي نفذه شاب صباح اليوم الاثنين، في جامعة بيرم بمنطقة الأورال عن مقتل 6 اشخاص وإصابة 24 آخرين.
المصدر: نوفوستي
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