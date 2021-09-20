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الصين تسجل 49 إصابة جديدة بكورونا

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الصين تسجل 49 إصابة جديدة بكورونا
Globallookpress
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سجلت الصين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 49 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية في تقريرها، اليوم الاثنين، أن البر الرئيسي الصيني سجل 28 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19 يوم الأحد، وجميعها في مقاطعة فوجيان.

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وتم أيضا تسجيل 21 حالة جديدة وافدة، منها تسع حالات في يوننان، وأربع حالات في شنغهاي، وحالتان في كل من تشجيانغ و قوانغشي و سيتشوان، وحالة واحدة في كل من فوجيان وشاندونغ.

بينما لم تُسجل أي حالات وفاة جديدة متعلقة بكوفيد-19 يوم الأحد، بحسب اللجنة.

المصدر: شينخوا

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